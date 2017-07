Ten večer si 25 unavených hasičů zašlo na večeři. Celé odpoledne hasili požár v jihokalifornském pohoří La Loma Hills a nyní toužili po jídle a pořádném odpočinku. Když chtěli zaplatit útratu, zjistili s překvapením, že není co platit.

Žena, která chtěla zůstat v anonymitě, zaplatila za hasiče celou jejich útratu, která i s dýškem činila přes 400 dolarů (to je zhruba 9000 korun). Hasičům ještě zakoupila stodolarový poukaz na nákup dezertů.

