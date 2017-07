Ačkoli měl pár svatbu už před několika měsíci, detaily o dětském slibu se dostaly na veřejnost až nedávno díky fotografiím na Instagramu, uvádí britský portál The Independent.

„Jedna z prvních vzpomínek, kterou na Lauru mám je, jak stojím před třídou ve školce a prohlašuji, že si ji jednou vezmu za ženu,“ cituje Independent Grodskyho. „Miloval jsem ji tehdy a miluju ji dodnes,“ dodává.

Když Matt a Laura odešli na základní školu, přestali se na dalších sedm let zcela vídat. Jejich rodiny si akorát vzájemně posílaly vánoční pohlednice s fotografiemi. Opět se sešli na střední, kde je znovu seznámil společný kamarád a od té doby spolu chodili.

At age 3, Matt Grodsky declared his intention to marry Laura Scheel! Now the preschool sweethearts are married! https://t.co/Q3Nz6bh5lL pic.twitter.com/DEXM7k5dsi