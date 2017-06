V sobotu 24. června kolem deváté hodiny ranní byl Smith na cestě do hospody Purple Turtle, která se nachází na nepříliš rušné ulici Gun Street uprostřed města Reading. Do vytouženého cíle mu zbývalo jen pár metrů, když situace nabrala nečekaně dramatický rozměr.

Ze zatáčky se vyřítil fialový doubledecker, jehož řidič nad ním očividně ztratil kontrolu. Během několika vteřin srazil zezadu nic netušícího Smithe a odmrštil ho na chodník. Letící muž narazil hlavou do skleněné výlohy.

Naštěstí řidič autobusu dokázal změnit směr jízdy dříve, než několikatunový kolos mohl Smithe přejet. K překvapení všech se muž zvedl a vešel do hospody, jako by se nic nestalo. Tam pro něj brzy dorazila sanitka, která ho odvezla na vyšetření do nemocnice.

„Simon byl pořádně dobitý. Myslím, že poté, co ho propustili, si šel dát pořádnou pintu na zdraví,“ uvedl pro server Metro.co.uk spolumajitel hospody Daniel Fraifeld (50).

Policie celý případ vyhodnotila jako nešťastnou náhodu. Příčina nehody se dál vyšetřuje, spekuluje se o tom, že se autobusu dostal do cesty koš povalený na kraji silnice.