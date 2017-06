Celý incident natočili Tim Morrison a Chris Traber, kteří jeli po stejné komunikaci do práce. Podle nich nejdřív řidič stříbrného auta zkřížil cestu motorkářovi. Ten si to ale nenechal líbit. Vzápětí ze strany auto nakopl.

Šofér automobilu okamžitě zareagoval a do muže na motorce se pokusil najet. Manévr se mu ale nepovedl. Sám narazil do betonových zátarasů, od kterých se odrazil, přejel přes několik jízdních pruhů a naboural do jiného vozu. Ten skončil na střeše a jeho řidič s lehkými zraněními v nemocnici.

Vše se podle svědků odehrálo v rychlosti přes 100 kilometrů v hodině. Policie nyní pátrá po motorkářovi, který vyvázl bez úhony a z místa nehody ujel.