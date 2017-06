Jednovaječná dvojčata, bratři Greyson a Judah, kteří v dubnu oslavili druhé narozeniny, spí každý ve své postýlce, které mají hned vedle sebe. Nebo alespoň mají spát.

Poprvé Greyson přelezl ke svému bratrovi z čistě pragmatických důvodů. „Začali jsme jim akorát dávat pyžama se zapínáním vzadu, protože se z těch normálních vždycky vteřinu potom, co jsme je uložili do postýlky, svlékli. Myslím, že to byla Greysonova motivace; aby mu Judah pomohl s pyžamem,“ citovala matku dětí agentura Caters News.

Netrvalo dlouho a kluci zjistili, že mohou svá lože opustit úplně.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Co dělají dvouletá dvojčata, když mají spát? Zdroj: AP/Caters News

„To bylo hned druhý den. Přišli na to, že mohou oba vylézt, a nejen přelézt z jedné postýlky do druhé,“ dodala Aldersová s tím, že to ale udělali jen párkrát. Pak zřejmě její synové sami vyhodnotili, že tato aktivita není bezpečná.

Zatímco Judah má podle matky svou vlastní hlavu, druhý syn je zase odhodlanější a je s ním legrace. Jednou v noci se tak zase Greyson vypravil za svým bratrem do postele, jenže ten spal.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Chlapci spávají dost často v jedné postýlce Zdroj: AP/Caters News

Po několika pokusech, kdy mu sednul na hlavu a na záda sice Greyson Judaha probudil, k žádným lumpárnám ho ale evidentně nepřesvědčil. Tak své snažení vzdal, ustlal si v bratrově posteli a usnul na něm. V jedné posteli se prý dvojčata ukládají ke spánku celkem často.

Manželé Aldersovi mají kromě dvouletých dvojčat ještě 18ti měsíční holčičku Summer.