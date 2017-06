Nanuky, ze kterých by vám bylo nejspíš špatně, získaly řadu cen

Tři studentky z Tchaj-wanu přišly s originálním nápadem. Vyrobily sérii lákavě vyhlížejících, barevných nanuků, které by obzvlášť v létě mohly přijít k chuti. Jenže není všechno zlato, co se třpytí, jak se říká. Po těchto zmrzlinách by vám totiž asi nebylo moc dobře, píše agentura Reuters.