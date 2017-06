Muž spadl v Yellowstonském parku do horkého pramenu, přežil

Jednadvacetiletý Američan utrpěl popáleniny poté, co v úterý v Yellowstonském národním parku na severu USA spadl do horkého pramenu. Záchranná služba ho převezla do nemocnice, kde je ve vážném, ale stabilizovaném stavu. Loni v parku jeden návštěvník po pádu do horkého pramenu zemřel.