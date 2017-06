Tělesně postižení sportovci, kteří jsou členy sdružení No Foot, No Stress, No Problem, se sešli v hojném počtu 41 lidí, aby vytvořili nový rekord největšího počtu beznohých na jednom místě. Jednadvacet z nich pak vytvořilo skupinu, která se ve stejnou dobu škrabala vlastní nohou (v tomto případě protézou) na zádech.

Tělesně handicapovaní vytvořili hned několik rekordů.

FOTO: AP

„Spousta lidí je dnes zdravých, ale zítra to tak být nemusí. My jsme všichni k těm amputacím přišli jak slepí k houslím. To, co se stalo nám, se může stát komukoliv, proto je důležité, aby se ta zdravá skupina lidí na nás koukala úplně normálně,“ řekla agentuře AP Andrea Brzobohatá, která je organizátorkou tělesně postižených usilujících o rekord.

Jít ven a něco dělat

Akce má nejen Čechům, ale vlastně celému světu říct, že život se neodehrává jen na sociálních sítích a na internetu, ale že se děje venku. „Tenhle festival je takovým setkáním docela obyčejných lidí, které mají na svém kontě docela neobyčejné počiny,“ prozradil prezident agentury Dobrý den Miroslav Marek.

Další kuriozity

Kromě výše zmíněných aktivit se o víkendu také bojovalo o další rekordy. Například: nejdelší vzdálenost překonaná chůzí po rukou, největší sbírka suvenýrových bot a botiček, nejvíc kliků na jedné ruce s dotykem nosu o zem aj.

Závod na štaflích byl pro místní zábava.

FOTO: AP