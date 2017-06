Aimee Spectorová, Cynthia Aguilarová a Karen Kimová se rozhodly pokořit své vlastní síly. „Budeme první ženská štafeta, která kdy pádlovala z Kuby na Key West,“ tvrdila agentuře Reuters Aguilarová s tím, že pádlovat hodlají bez přestávky a doufají, že vzdálenost urazí za 20 - 25 hodin.

Tři ženy se musí spolehnout pouze na sílu ve svých pažích. Na prkně totiž žádný jiný motor není. Pro jistotu ale za štafetou popluje záchranný člun, kdyby se stala jakákoliv nepředvídatelná událost. Přestože počasí bylo klidné, uprostřed oceánu se může stát cokoliv.

Přestože jsou prý dobře připravené, mají jisté obavy. „Myslím, že nejtěžší část bude únava. Zabere to určitě celý den a noc. Bude výzva zůstat soustředěná. Vím, že to zvládneme, ale určitě to bude největší výzva našeho života,“ tvrdí Spectorová.

Žraloci a medúzy

Většina lidí by se obávala například ze setkání se žralokem nebo hejnem žhavých medúz. Dámy jsou ale připravené i na tato nebezpečí. „Prostě se jakoby zmrazíme, počkáme, až odplave a budeme pokračovat,“ tvrdí Aguilarová.

Tenhle závod se sebou sama nepodnikají dámy jen pro zábavu. Rády by svým činem dostaly do podvědomí lidí charitativní organizace, jako jsou Oceans of Hope a Special Olympics 305. „Chceme tímto také světu říct, že cokoliv je možné, cokoliv si usmyslíte, se dá splnit,“ říká Kimová.

Přestože Američanky vyrazily na svých prknech ve čtvrtek odpoledne, tudíž by už měly dávno být na Key West, zatím žádná média o výsledku neinformovala. Pouze na Facebooku kapitánky týmu Aimee Spectorové lidé gratulují k úspěchu.