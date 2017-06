Žena si šperk zakoupila v 80. letech u prodejce bižuterie. Běžně jej nosila, až letos se na radu jednoho klenotníka rozhodla, že si nechá odhadnout jeho cenu.

Experti z aukční síně Sotheby’s se nemohli vynadivit, když zjistili, že vidí 26karátový diamant. Ocenili jeho hodnotu v přepočtu na deset miliónů korun, v aukci se ale prsten prodal za takřka dvojnásobek, napsal list The Daily Mail.

„Pochází z 19. století, z doby, kdy ještě nevznikly moderní diamantové doly a diamanty byly vzácné,“ podotkl expert Tobias Kormind.

It was bought for £10 at a car boot sale and sold for a six-figure sum @sothebys - read https://t.co/1dtQRzA9Ee about one sparkling diamond pic.twitter.com/aGbqqMfFLn