Platinové hodinky Patek Philippe 5208P byly podle certifikátu prodány Putinovi v londýnské prodejně Watches of Switzerland. Specializovaný server Hodinkee, který jako první na nabídku upozornil, sice připustil, že kdosi mohl do certifikátu vepsat falešné údaje, ale to se mu nezdá, protože prodavači mají podle instrukcí firmy uvést jméno zákazníka.

Připomněl také, že ruský prezident se již ukázal s hodinkami, jejichž cena vysoko převyšuje oficiální roční příjem hlavy státu. Například při podpisu smlouvy o anexi Krymu měl na zápěstí Blancpain Aqualung odpovídající příjmům za celé šestileté období v čele státu. Dražba „Putinových hodinek“ se má odehrát v Monaku příští měsíc.

Putinovy hodinky se několikrát dostaly do popředí pozornosti médií. V roce 2005 novináři zjistili, že prezidentovy hodinky stojí stejně jako roční plat hlavy státu. V srpnu 2009 nejprve obdaroval svými hodinkami syna sibiřského pastevce, aby v září při návštěvě továrny v Tule si o stejné hodinky řekl místní zámečník – a Putinovi nezbylo, než je stáhnout ze zápěstí.

Minulý měsíc prezident obdaroval hodinkami – zřejmě nikoliv vlastními – svého bývalého nadřízeného v sovětské rozvědce, který slavil 90. narozeniny.