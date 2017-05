Lázně v Tokiu neměly zákazníky, přišly proto s kurzy pro naháče

Manažerovi dříve oblíbených lázní v Tokiu začalo vadit, že do nich přestali chodit mladí lidé. Proto začal nové zákazníky lákat na originální kurzy. Aktuálně nabízí lekce hry go. Posluchači se jich účastí během koupele, a to buď úplně nazí nebo jen s ručníkem kolem pasu.