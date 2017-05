Julien tumor zaznamenal už během dospívání. Jenže ho nechal růst tak dlouho, až mu nejen zdeformoval tvář, ale také ho málem zabil. Nádor mu prorostl až do úst, tudíž měl zdeformované rty i zuby. Navíc trpěl neuvěřitelnými bolestmi.

Protože Julien ani jeho rodina si zákrok nemohli finančně dovolit, nabídla muži operaci nadace Mercy Ships, což je kanadská charita, která poskytuje bezplatnou zdravotní péči chudým po celém světě. Afričan tuto nabídku označil jako dar z nebes. „Jen chci, aby mi to vyndali,“ uvedl zoufalý pacient krátce před operací.

Nádor vážil přes dva kilogramy

Operace trvala několik hodin, tumor odstraňovali čtyři lidé. K překvapení všech vážila odstraněná tkáň přes dva kilogramy. „Měl 2,34 kg, to je váha, která je jen trošku vyšší než je váha půlky jeho hlavy s pusou. Takže se teď bude cítit mnohem lépe,“ řekl lékař agentuře AP.

Den po operaci se mohl Julien vrátit domů k rodině, kde už ho vyhlížela matka. Když viděla přijíždět vůz se synem, okamžitě se k němu rozeběhla a své dítě vítala zpět doma. Dojetím téměř plakala, že je syn v pořádku.

Ostatní členové rodiny a přátelé na sebe nenechali dlouho čekat. Všichni byli vděční, že je Julien opět doma. Ten to vnímá jako velkou satisfakci, protože když nosil obří nádor, mnozí se mu ho stranili, báli se ho.

„Ti, co ode mě kdysi utíkali, ke mně teď jdou zpět. Teď, když jsem uzdravený, se na mě dívají jinak. Ptají se, je to Julien, nebo ne? Ale jsem to já,“ usmíval se muž.