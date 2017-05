Podle lékařů nemá mladý muž po operaci žádné komplikace, zotavuje se velmi dobře, dokonce lépe, než čekali.

„Je to uspokojující výsledek. Mysleli jsme, že by mohly nastat nějaké komplikace, ale je to velmi dobré,“ řekl agentuře Reuters chirurg Jose Antonio Castaneda.

Nemá vyhráno

Vzhledem k tomu, že je Juan skutečně extrémně tělnatý, mohou ho ale stále ohrozit jiné faktory. „Z operace žaludku žádná rizika nehrozí, ale vzhledem k jeho hmotnosti se stále můžeme obávat srdečního infarktu nebo embolie a trombózy,“ upřesnil lékař.

Přísný režim

Obézní muž se nyní musí hlídat ve stravě a lékaři mu naordinovali přísný režim. Už před operací musel zhubnout 175 kilogramů, aby ji mohl vůbec podstoupit. Odborníci doufají, že po odebrání téměř celého žaludku ztratí 40 až 50 procent své hmotnosti v následujících třech měsících. Poté bude moci Franco podstoupit další operace, které jsou ještě potřeba.

Písnička na rozloučenou

Franco by měl být propuštěn už ve středu. „Doktoři říkají, že se mi daří dobře, prý nenastaly žádné komplikace. Momentálně jsem na kruté dietě, kterou mi sestavili, ale víte co, to zvládnu,“ tvrdí tlouštík a jako poděkování zabrnká lékařům i novinářům písničku na kytaru.

Franco bojoval s hmotností celý svůj život, ale jeho obezita se rapidně zhoršila, když v 17 letech utrpěl úraz. Nabral tolik kilogramů, že za posledních sedm let zřídkakdy opustil postel.

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je Mexiko celosvětovým lídrem v oblasti obezity, 35 % obyvatel má nadváhu nebo obezitu.