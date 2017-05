Tank našel nové místo na prostranství před evangelických chrámem. Do Brna přijel na podvalníku a po šesté hodině byl instalován před vstup do kostela. Samotné instalaci, která trvala jen několik minut a nezpůsobila větší problémy v jinak velmi komplikované dopravní situaci na místě, přihlížel i výtvarník David Černý.

Právě on v roce 1991 ještě jako student pražské Vysoké školy uměleckoprůmyslové natřel na růžovo tento tank, který kdysi stával v Praze na Smíchově jako připomínka osvobození města Rudou armádou.

„Růžový tank Davida Černého je pro mě zástupným symbolem 90. let, zvláště jejich počátku,“ vysvětlil instalaci Vladimir 518.

„Tento výstavní projekt volně navazuje na stejnojmennou knihu, která spatřila světlo světa na konci roku 2016 a na více než osmi stech stranách reflektuje fenomén alternativní kultury 90. let. Vybrali jsme pro expozici zástupné symboly, které nemohou logicky obsáhnout a převyprávět vše, ale mezi řádky snad vystihnou to, co pro nás pro všechny 90. léta znamenají,“ dodal kurátor.