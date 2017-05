Sestry Danielle Grantová a Kim Abrahamová jsou novopečené maminky z New Jersey. Narodily se jako dvojvaječná dvojčata a je jim dvaatřicet let. Celý dospělý život se těšily na to, až budou mít děti, a doufaly, že se jim to podaří ve stejnou dobu, aby byly stejně staré a pro sestry tak bylo i snazší je společně vychovávat.

Nikdy by je ale nenapadlo, že se jejich děti narodí v jeden a ten samý den. Kim i Danielle se navíc narodili synové. Přestože měli oba zpoždění, přišli na svět jen čtyři hodiny po sobě. Agentura AP uvedla, že původně se měli oba chlapci narodit 22. dubna. Maminky se ale dokázaly sehrát za všech okolností, oba synáčci tak přišli na svět o šest dní později, 28. dubna.

„Zdravotní sestru dělám už hodně dlouho a pracovala jsem na několika různých místech, ale něco takového jsem v životě neviděla. Je to unikátní případ,“ nechala se slyšet Joanne Simonettiová ze zdravotního střediska Ocean Medical Center v New Jersey.