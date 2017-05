Na druhou stranu, proč ne. Za umění je dnes považováno kdeco a tyhle malůvky nakonec nevypadají zle. V Londýně jsou z „pana Doodla“ nadšení.

Pokreslil celý obchod

Jeho působivé úsilí je k vidění v obchodě u stanice metra Old Street. Tento umělec, jemuž říkají „Graffiti Spaghetti“, tvrdí, že počmárat celou na videu viditelnou plochu mu trvalo 60 hodin.

Chce na tom vydělat

„Vždycky mě tohle bavilo, je to to, co prostě dělám,“ netají se pan Doodle tím, že se častokrát v životě nudil a z nudy si vlastně udělal i byznys. Jeho další plán je totiž malůvky ze stěn sundat a prodávat je.