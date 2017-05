Christina a Christopher Sandersovi sourozence adoptovali i přesto, že sami mají pět vlastních dětí. Caleba, Cobyho, Christiana, Caylee, Carsona a Chloe, kterým je od devíti do 16 let, přijali v roce 2014 do pěstounské péče. Jednalo se o první případ, kdy jim byly svěřeny děti.

„Uzavřeli jsme dohodu, že koho dostaneme, toho si necháme,“ citoval Christinu web USA Today.

Adopci dotáhli do úspěšného konce minulý čtvrtek. Na záběrech ze soudu ve Forest Parku, který adopci vyřizoval, je vidět, jak se všichni spokojeně usmívali.

„Jsem tu přes dva roky a tohle je poprvé, co jedna rodina adoptovala hned šest dětí. Takže je to výjimečné,“ uvedl pro stanici WCPO soudce Ralph Winkler, který dodal, že doufá, že Sandersovi svým činem inspirují další rodiny.