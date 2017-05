Do dobročinné mise chtěla Phoebe Kannistová zapojit i svou dvouletou dceru, jenže té vlasy nerostly tak rychle. Kluci si své bujné kštice pěstovali i pět let. „Jsem neskutečně pyšná, že se moji synové rozhodli takto pomoci jiným dětem,“ řekla Kannistová pro Huffington Post.

Jenže ve škole zažili chlapci kvůli dlouhým vlasům krušné časy. Byli šikanováni nebo verbálně napadáni. Časem si ovšem na posměch zvykli a obalili se hroší kůží.

