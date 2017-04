David Eckersley učí v autoškole, kterou zároveň vlastní. Auto, do kterého nepozorná řidička nabourala, právě řídila jedna z jeho studentek, Lauren. Než došlo k nehodě, tak zpomalila, protože ji čekal komplikovaný kruhový objezd. V tu chvíli došlo k nárazu.

Instruktora i Lauren náraz vymrštil proti palubní desce, o kterou se pořádně praštili hlavami. Přesto si podle Caters TV naštěstí žádné vážné následky z nehody neodnesli. Studentka autoškoly ale jako začínající řidička utrpěla velký šok.

Na videu je zřetelně vidět, že řidička auta, které se nebezpečně rychle přibližuje k vozu autoškoly, drží v ruce růžový telefon, do nějž cosi vyťukává. „Vypadá to, jako by krátce před tím, než k incidentu došlo, ještě zrychlila. Možná si popletla pedály, protože nebyla soustředěná,“ komentuje záznam instruktor.

Má sloužit jako výstraha



Potom, co k nehodě došlo, pokoušela se z ní blondýnka obvinit nevinnou studentku autoškoly a jejího učitele. „Proč zastavujete?“, osočila se prý na ně. Instruktor jí vysvětlil, že jeho žačka správně zpomalila před komplikovaným úsekem. Incident se stal ve městě St. Helens v hrabství Merseyside na severozápadě Anglie.

Instruktor poté provinilé řidičce oznámil, že si celý incident mohou pustit ze záznamu autokamery připevněné na zadní části auta. V tu chvíli blondýnka zmlkla a její přístup se změnil.

Eckersley musel zrušit několik lekcí a přišel tak v přepočtu o více než 12 tisíc korun. „Psát textovky za volantem je nesmírně nebezpečné. Není pro to žádná omluva,“ řekl. Majitel autoškoly se nechal slyšet, že by byl rád, kdyby jeho video sloužilo jako výstraha pro další nepozorné řidiče.