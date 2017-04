Trojice vystoupila na balkóně v doprovodu velikonočního zajíčka a zpěvačky, která hymnu zpívala doprovázená armádní kapelou.

Melania a 11letý Barron si okamžitě položili pravou ruku na srdce, jak je v USA při hymně na znamení úcty zvykem. Prezident Trump se však trochu zapomněl, a tak ho jeho manželka taktně šťouchla rukou a situaci tak zachránila.

Lidé si toho samozřejmě všimli a začali to hojně komentovat na internetu. V reakci na Trumpovo časté vychvalování různých událostí a věcí to někteří označili za „nejlepší šťouchnutí v historii“, další pak uvedli, že kdyby se toto stalo Obamovým, následovaly by v médiích velmi negativní komentáře.

Nejtrefnější a nejzmiňovanější však byla reakce, že žena původem ze Slovinska na rozdíl od svého amerického manžela věděla, co se sluší udělat.