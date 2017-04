Osmiletý klučina vzal autem čtyřletou sestru do restaurace

Osmiletý chlapec z amerického státu Ohio se rozhodl vyrazit autem do restaurace pro jídlo, neboť matka usnula a on doma nenašel nic, čím by zahnal hlad. Protože byl podnik dva kilometry daleko, půjčil si od rodičů klíčky od auta a naložil čtyřletou sestru na sedadlo spolujezdce. Když se místní policista divil, že hoch ani jednou nenaboural, dozvěděl se, že se naučil řídit na internetu.