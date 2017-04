Starosta lotyšského hlavního města Riga Nils Usakovs pravidelně pořádá pro obyvatele města on-line otázky a odpovědi po internetu, kde se mohou lidé ptát na to, co je zajímá, a upozorňovat na to, co je ve městě trápí. Starostovu kočku však ani v nejmenším netrápilo to, že by její páníček potřeboval v danou chvíli klid.

Kočka si to během on-line přenosu nakráčela přímo před kameru a rozhodla se napít přímo ze starostova hrníčku. Usakovs ji po očku sledoval a dovolil jí to.

Starosta je totiž známým milovníkem zvířat a na radnici v Rize žijí od jeho nástupu do funkce dvě kočky - Kuzya a Muris. Ty adoptoval v roce 2011 z útulku a novým domovem se jim stala právě tamější radnice.