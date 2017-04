„Chtěl jsem se odlišit novým typem sochařství, a to vyřezáváním do špiček tužek. Na celém světě totiž není více než deset lidí, kteří do tuhy vyřezávají,“ sdělil Rifai agentuře AP.

Mladý umělec začínal tvořit nejprve z kamene a dřeva, myšlenka zpracování obyčejné tuhy do neobyčejných děl přišla až později. Tužka v uměleckém světě samozřejmě nese velkou symboliku jako nástroj k sebevyjádření. Vzhledem k tomu, jak je tenká, musí Rifai pracovat pouze ručně a lupa patří mezi povinnou výbavu.

V současné době tvoří Rifai portrét libanonského prezidenta Michela Aouna. Pak ho čeká výstava.

„Před rokem a půl jsem dokončil asi devadesát tužek, z nichž má každá jiný příběh. Musím jich ale vyřezat ještě více než sto, abych mohl uspořádat vlastní výstavu a dostatečně zaplnil místo. Přece jen jsou tužky velice malé,“ dodal umělec.