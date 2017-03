Vodu obarvil manganistan draselný, lépe známý jako hypermangan, který použili v zásobárně v rámci běžného čištění filtrů. Ale tentokrát se látka dostala i do nádrže s vodou, za což zřejmě mohl vadný ventil, uvedl web kanadské stanice CBC.

Takto zbarvená voda tekla z kohoutků lidem ve městě Onoway.

O chybě v úterý informoval ve zprávě starosta města Dale Krasnow s tím, že zdraví obyvatel nebylo ohroženo. Lidé si ale spíše stěžovali na to, že město problém vysvětlilo až druhý den.

„Mohlo město odvést lepší práci ve vysvětlení toho, co se včera dělo v naší komunitě? Bezpochyby ano. A za to se omlouváme,“ uvedl Krasnow s tím, že se z toho poučí.

Do městečka ležícího asi 60 kilometrů od Edmontonu se po nehodě vydali odborníci, aby zjistili, co se přesně stalo a co by se mělo v čisticím systému opravit.