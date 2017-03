V japonských sovích kavárnách, které se v zemi poprvé začaly objevovat od roku 2004, si mohou hosté se sovičkami hrát, hladit je, fotit se s nimi a užívat si všemožně jejich společnosti. I dnes jsou u Japonců i zahraničních turistů velkým hitem, ochráncům přírody to ale dělá starosti.

Podle expertů jsou soví kavárny pro své stálé obyvatele zdrojem velkého stresu. Jejich vyvinutý sluch a zrak trpí kvůli příliš jasně osvětleným prostorám kaváren a hluku v nich. V podnicích jsou také neustále přivázány ke stojanům - pták, který je přirozeným nočním lovcem se tak sám nedokáže pohybovat. Z neustálého stresu mohou sovy být dokonce sebedestruktivní a samy si ublížit.

Dát si espresso a vytofit se se sovičkou. Soví kavárny jsou v Japonsku stále velmi populární.

FOTO: Profimedia.cz

Veterinář Nobumoto Izawa ale vidí situaci trochu mírněji. „Soví kavárny mohou existovat, ovšem jejich majitelé by měli dohlížet na to, aby ptáci nebyli zbytečně vystresovaní. Musí se postarat o to, aby jejich ptáci byli šťastní a spokojení.“

Zástupkyně kavárny Soví vesnička Ava Matsudová říká, že si je podnik samozřejmě vědom problému. „V některých sovích kavárnách mají málo zaměstnanců a nechávají zákazníky se sovami o samotě - ti lidé navíc nevědí, jak se k ptákům chovat. V naší kavárně ale nikdy nemohou vstoupit k sovám sami, vždy je s nimi náš člověk, který jim vysvětlí, jak se mají chovat, jak se mohou ptáků dotýkat, a nechat je odpočinout, když vypadají unaveně.“

Sovy v Japonsku prý přináší štěstí



Japonci si celkově užívají podniků, které jsou věnované různým domácím zvířatům. Nejen v Tokiu mohou navštívit dnes už celosvětově rozšířené kočičí kavárny, které pomáhají hostům po práci s chlupatými společníky vypustit stres. V místních kavárnách a barech také najdete tučňáky, kozy nebo ježky.

V tokijské zábavní čtvrti Harajuku je přitom více jak pět kaváren se sovami. V Japonsku jsou považovány za symbol štěstí, a proto jsou podle ochranářů sovy největšímu počtu zákazníků vystaveny právě na konci roku. „Jen za minulý rok v jedné kavárně pošlo sedm sov,“ dodává aktivista Okada z Animal Rights Centre, přičemž nezmínil přesné jméno kavárny. Podnikům s nočním ptactvem asi tedy jen tak neodzvoní.