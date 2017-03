Říká se, že USA je prý Zemí zítřka, místem, kde se plní sny. Mladá kuchařka z Missouri Kristen Tomlanová nadevše miluje pečení a její největší vášní jsou především sušenky, tzv. cookies. Ve svém malém bytě na Manhattanu je pekla téměř každý den, ovšem ona i její netrpěliví přátelé přiznávají, že nejvíce se mohou vždy utlouct po ještě čerstvě umíchaném těstě. Provinilé potěšení zůstává nejen jim, ale i generacím už dnes odrostlých dětí. Každý z nás dodnes vzpomíná na to, jak jsme olizovali olepenou vařečku, kterou naše maminky odložily od zamíchaného těsta.

Sušenkové těsto ve zmrzlinovém kornoutu

Z tohoto sladkého dětského snu se také zrodil nápad pro založení cukrárny DO (její název se vyslovuje jako anglické slovo „dough“, které znamená „těsto”). Svým způsobem je DO vlastně pekárnou, většinu jejího čerstvého těsta ale zákazníci rychle zkonzumují. Umíchané těsto pro cookies tu totiž obsluha servíruje v kopečcích jako zmrzlinu, do kornoutu či misek. Dětský sen se zde stal skutečností a New York si tenhle nový obchůdek naprosto zamiloval.

„Původně jsme dělali na týden zhruba 1500 liber (zhruba 680 kilogramů - pozn. redakce) těsta. Dnes tohle množství připravujeme na jeden den a hodinu před zavřením máme vyprodáno,“ říká majitelka a zakladatelka DO Kristen Tomlanová. „Těsto, které si u nás koupíte, můžete sami doma ještě upravit a upéct, nebo jako ostatní tu rovnou sníst. A je naprosto bezpečné ho sníst, nemusíte se bát, že se vám udělá špatně.“

Hodiny ve frontě kvůli sladkému těstu



Odezvy na nový podnik v Greenwich Village jsou zatím nadšené.

„Jejich těsto je mnohem lepší než to, které si můžete koupit v normálním obchodě,“ přiznává zákaznice Barbara Todresová, která si vystála téměř tříhodinovou frontu. Rozhodně takto stráveného času nelitovala: „Je to nesmírně syté, po jednom kopečku se cítím, jako bych snědla pořádné jídlo. Můžete si na těsto dát posypky, smíchat je se zmrzlinou, arašídovým máslem, oříšky, prostě se vším, co máte rádi.“

Všechna těsta podniku DO se skládají z několika základních ingrediencí - másla, cukru, pasterizovaných vajec a tepelně zpracované mouky. Cukrárna navíc nabízí i bezlepkové varianty, vybrané sušenkové těsto si také zákazníci mohou dát jako mléčný shake.

Není divu, že se u obchůdku v některé dny tvoří dlouhé fronty - zatím má totiž DO pouze jedinou pobočku. Úspěch cukrárny je tak velký, že se jeho majitelka začíná poohlížet po prostorách pro novou prodejnu a chce zavést i on-line objednávkový systém.