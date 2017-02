Video z východočínské veterinární kliniky, které zachytilo noční psí dobrodružství, už týden baví celý svět. Veterinář a majitel zařízení Cchao Šeng přitom nemohl věřit svým očím, když si poprvé záznam z prostor veterinární stanice přehrál. „Bylo to něco naprosto nečekaného. V tomto oboru se pohybuji už přes šest, sedm let a ještě nikdy jsem neviděl, že by něco takového jakýkoliv pes mohl zvládnout.“

Sibiřskému huskymu se totiž doopravdy povedl husarský kousek. V noční tmě pracoval zuby a jazykem na zámku své klece a po chvilce se mu ji povedlo zevnitř otevřít. Po zdolání první překážky si šel nezbedný chlupáč poradit s dveřmi a ještě u toho vesele vrtěl ocasem. Dveře místnosti ale byly naneštěstí pro kreativního huskyho opatřené zámkem s čtečkou na karty. Pes se tedy chvíli pokoušel prokousat skrz futra.

Nakonec ale usoudil, že by potřeboval pomoc - proto šel k dalším klecím, ze kterých sám osvobodil další dva psy. „Nechápal jsem, jak to zvládl. I pro člověka je občas těžké ty klece otevřít. On to zvládl jen zuby a jazykem, jak zevnitř, tak zvenčí.“

Záchranná mise ale i s dvěma dalšími spolupachateli už dál zdárně nepostoupila a druhý den ráno se všichni psi museli vrátit do svých klecí. Hlavní pachatele ale tentokrát veterináři přesunuli do masivnější klece, která snadno udrží i tibetskou dogu. Z té se už šikovnému čtyřnožci nejspíš utéct nepovede.