V poslední době policisté na tomto turisty vyhledávaném ostrově řešili více takových případů. Jen minulý týden zastavili dva takové řidiče, uvedla BBC.

„Řidič policistům řekl, že viděl polární záři a nemohl se na ni přestat dívat. Policisté ho proto požádali, ať auto zaparkuje, pokud chce záři pozorovat i dál,“ uvedla islandská policie v prohlášení k jednomu z případů.

Web Iceland Magazine pro tyto případy dokonce zavedl označení – řízení pod vlivem polární záře.

Není to poprvé, co mají obyvatelé Islandu problémy s turisty za volantem. Například předloni si úředníci zodpovědní za správu silnic stěžovali na návštěvníky, kteří způsobili několik nehod, když prudce zastavili uprostřed silnice, aby si mohli vyfotit ovce, koně nebo „cokoli, co upoutalo jejich pozornost“.