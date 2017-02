Wang Čchi byl vystudovaný zeměměřič a v průběhu války mezi Čínou a Indií v roce 1962 stavěl čínským vojákům silnice. Válka skončila po jednom měsíci, ovšem letitý boj pro Wanga teprve začal. Voják se několik týdnů po ukončení konfliktu zatoulal kus od čínského tábora a omylem překročil indickou hranici. Když už byl u konce svých sil, našel vozidlo Červeného kříže, jehož pracovníci ho předali indické armádě.

Ta čínského vojáka obvinila z podezřelého vniknutí na indické území a Wang poté strávil více jak sedm let v několika různých věznicích, než konečně vláda rozhodla o jeho propuštění. Bohužel to ale nebyl konec jeho trápení. Byl jen přestěhován do odlehlé vesnice Tirodi ve státě Madhjapradéš a Indii už poté nesměl opustit.

Uplynulo 54 let a na starého válečného veterána se usmálo štěstí. S pomocí čínských diplomatů mu indická vláda konečně udělila potřebné dokumenty k vycestování ze země. Jestli Wang Čchi zůstane v rodném Sien-jangu je ale nejisté - za půl století, které v Indii prožil, si totiž založil svou vlastní rodinu.

V roce 1975 se na popud přátel oženil s místní dívkou, s níž má dnes několik dětí. Wang je dokonce již dědečkem. Za více jak 50 let měl s domovem minimální kontakt. Domů psával pravidelně, ovšem odpovědi mu nechodily - až v 80. letech si s rodinou přes dopisy vyměnil aktuální fotografie a v roce 2002 měl možnost mluvit po telefonu se svou matkou, která měla přání jej naposledy vidět předtím, než zemře. I když se Wang snažil získat povolení od místních úřadů, nikdo mu nevyhověl. Jeho matka zemřela v roce 2006. Až o tři roky později za ním přijel jeho synovec jako turista a pomohl mu získat potřebné dokumenty k vyřízení pasu.

Návrat do Číny

Po 54 letech se Wang Čchi v doprovodu svého syna, snachy a vnoučete vypravil na cestu do Číny, kde na něj čekalo obrovské přivítání od jeho bratrů, sester, starých přátel ze školy a dokonce i vojny.

Wang Čchi má už konečně svůj vlastní čínský pas a Indie jej už nezadržuje. K jeho případu indické úřady přiznávají, že doposud chyběl dostatečný zájem k jeho vyřešení. Jestli tedy Wang zůstane na stará kolena v rodném městě, nebo se vrátí za svou rodinou do domova, který mu byl zároveň i vězením, je jen na něm. „V Indii mám rodinu,” řekl reportérům BBC, kteří jako první upozornili na jeho případ. „Kam jinam bych šel?”