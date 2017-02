Podle tiskové mluvčí Bílého domu Sarah Huckabee Sandersové Trump opravdu zařízení neměl. „Proslov předsedy vlády Šinza Abeho ovšem viděl předem a velmi intenzivně spolu před tiskovou konferencí mluvili,“ obhajovala prezidenta mluvčí. Během premiérova proslovu Trump na jeho slova reagoval pokývnutím a úsměvem, ačkoli se někteří lidé na sociálních sítích domnívají, že vůbec neměl tušení, o čem Abe mluví.

Trump is NOT wearing a translator earpiece. This means he is PRETENDING to understand Japanese. pic.twitter.com/0cgmRCUgPv