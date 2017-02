Ta řídila auto, on stál bez jištění na střeše a čekal na vhodný okamžik. Video posledního skoku profesionálního base jumpera Tima Howella má opravdu říz - a jen málokdo by si na podobný adrenalinový zážitek troufl. V klipu se Tim vybavený padákem vrhl do rokle, přes kterou přejížděl na střeše auta jedoucího rychlostí kolem 60 kilometrů za hodinu.

Rodák ze Salisbury má opravdu zajímavou minulost a ve světě patří mezi špičky base jumpu. Začínal v Jihoafrické republice jako průvodce po Krugerově národním parku, po návratu do Velké Británie se stal členem komanda Royal Marines a ve svém volném čase se kromě base jumpu věnuje šplhu, horolezectví a skákání s wingsuitem.

Řízení důležitý faktor



Britský sportovec ale neprozradil, kde se rokle, která byla od mostu dolů hluboká přes 200 metrů, přesně v Evropě nachází. Chtěl by totiž zabránit lehkovážným amatérům, aby ho v tomto kousku napodobovali.

„Byl to velký rozdíl od mých obvyklých skoků z mostu. Padal jsem dolů do rokle a zároveň mě hnal dopředu můj skok z jedoucího auta,“ řekl Howell. Největší starost mu dělalo řidičské umění jeho přítelkyně

„Často neřídí, bál jsem se o ni, ale zvládla to skvěle!“ dodal.