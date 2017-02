Světelný jev byl zaznamenán hodinu a půl po nedělní půlnoci místního času. Měli ho možnost sledovat lidé ve státech Wisconsin, Illinois, Indiana a Michigan, mezi nimiž jezero leží.

Pracovník Národní meteorologické služby Jeff Last uvedl, že pád této létavice doprovázelo hřmotné zadunění, které na zemi otřáslo domy.

Jak informovala agentura AP, není jasné, jestli padající těleso shořelo, anebo dopadlo do jezera.

