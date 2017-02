Letadlo patřící společnosti Swiss mířilo z Curychu do Los Angeles, ale po cestě nad Atlantikem mělo technické potíže, kvůli kterým došlo k automatickému vypnutí levého motoru, jak později uvedly aerolinky v prohlášení.

Stroj přepracující 217 lidí tak byl z bezpečnostních důvodů odkloněn na malé letiště v Iqaluitu, městečku se sedmi tisíci obyvateli. Na zasněžené ranveji přistál bez větších potíží, na malé ploše se ale nemohlo samo otočit, muselo tak pomoct vlečné vozidlo.

Přistání natočil letecký fanoušek Brian Tattuinee, který se o odklonu letu dozvěděl na internetu a okamžitě vyrazil k letišti.

Aerolinky vypravily z New Yorku jako náhradní spoj Airbus A330, cestující ale mezitím museli čekat na letištní ploše v boeingu, protože letiště v Iquluitu je vybaveno na odbavení mezinárodních letů pouze do kapacity 15 pasažérů. Imigrační proces by tak zabral několik hodin, pasažéři tak zůstali v letadle, kde jim byla podána večeře.

Další problém nastal při přestupu do náhradního letadla. Na letišti totiž mají je jedny nástupní schody, které byly napřed přistaveny k boeingu, z něhož lidé vystoupili do připravených autobusů, kde čekali, než pozemní personál přemístil schody k airbusu.

Nové letadlo je poté vzalo do New Yorku, kde byli umístěni na lety do jejich finální destinace. Porouchaný boeing zůstává zatím v Iqaluitu, kde čeká na nový motor.