Fotku zveřejnil na sociální síti Reddit turecký podnikatel Ahmet Yasar, kterému ji poslal jeho kamarád, jenž dotyčný airbus pilotoval. Ptáci podle něho patřili jednomu saúdskému princi, který se s sebou přibral na let do Džiddy. Yasar už ale odmítl uvést, odkud let směřoval.

„Ten snímek se stal virálním a přilákal zájem z celého světa,“ okomentoval Yasar pro BBC úspěch fotky. „Předpokládá se, že ty ptáky použili na lov hus,“ dodal.

Sokolnictví je v zemích Blízkého východu velmi populární, a tak některé aerolinky nabízejí přepravu ptáků na palubě jako standardní službu. Například u Qatar Airways vyjde přeprava jednoho sokola z Dauhá do USA na zhruba 11 tisíc korun.

Yasar ještě dodal, že podle odhadů měl každý sokol hodnotu zhruba osmi tisíc dolarů, tedy asi 200 tisíc korun.