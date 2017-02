Dívce se v uchu zasekl had

Majitelka krajty královské z amerického Portlandu musela před několika dny navštívit místní nemocnici poté, co jí její hadí mazlíček vlezl do roztaženého ušního lalůčku. Po zásahu doktorů byl had i dívka překvapivě v pořádku - a svět se od té chvíle královsky baví (i děsí) na jejich účet.