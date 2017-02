O události, k níž došlo v hotelu Romantik Seehotel Jägerwirt v rakouských Alpách, jako první informovala tamní mutace webu The Local. Ve zprávě se psalo, že po útoku zůstali hosté až do zaplacení výkupného zamčeni ve svých pokojích, to se však nepotvrdilo.

„Není to vůbec pravda. Byl to normální kyberútok a žádný z hostů nebyl zavřený,“ uvedl pro web Vice majitel hotelu Christoph Brandstätter.

Podle něj odstavil útok hotel od jeho počítačů. V tu dobu byl plně obsazený, ale všech 180 hostů, kteří se ubytovali před útokem, se do svých pokojů dostalo, protože personál otevřel dveře pomocí interního systému, jenž nebyl napojený na infikované počítače.

Hlavní problém byl v tom, že hotel nebyl schopný vystavit nové karty hostům, kteří dorazili během doby, kdy nebyl v provozu rezervační systém. Nepomohla ani policie. Nakonec se muselo zaplatit výkupné ve výši 1500 eur (40 tisíc korun) v bitcoinech.

Návrat ke klíčům



„Policie nám řekla, že jsme jednou z mnoha společností, které byly v poslední době napadeny. Snaží se zjistit, kdo za útoky stojí,“ dodal Brandstätter.

Po zaplacení požadované částky se vše vrátilo do původního stavu. Majitel hotelu se ale obával, že si hackeři nechali v systému zadní vrátka. Počítače raději vyměnil a nechal vylepšit bezpečnostní systém.

I přesto však při příští modernizaci hotelu plánuje udělat krok z digitálního věku zpět do analogového – karty vymění za staré dobré klíče.