Na půlhodinový ohňostroj mapující čínskou historii, který se konal v rámci Jarního festivalu, vyletěla do vzduchu více než tuna litiny. „Cítím, že to je hezčí než konvenční ohňostroj. Je to opravdu úžasné,“ popsal jeden z návštěvníků. Vyhazování roztaveného železa do vzduchu přitom v Číně patří mezi národní nehmotné kulturní dědictví.

Čínský nový rok se slaví v den nejbližšího novoluní k začátku jara, a obvykle spadá do období mezi polovinou ledna a koncem února. Oslavy obvykle začínají den před příchodem nového roku a trvají až do Svátku lampionů, který je 15. den nového roku.

Svátky jara (čchun-ťie) neboli nového roku jsou nejvýznamnějším svátkem roku pro Číňany, Tchajwance, Vietnamce, Singapurce, Korejce a Japonce, a jsou srovnatelné s našimi Vánocemi. Lidé si navzájem přejí dlouhý a šťastný život, obdarovávají se penězi a dárky zabalenými v červeném papíře. Červená je barvou štěstí a života a příjemci má zajistit požehnaný rok.

Kohout je desátým znamením čínského horoskopu a pro rok 2017 k němu připadá oheň. Podle astrologů by měl rok ohnivého kohouta být ve znamení spravedlnosti, odvahy, píle a kreativity. Není příliš vhodný ke změnám a riskantním projektům. Rok kohouta potrvá od letošního 28. ledna do 15. února příštího roku. Poté převezme vládu opice.