Když vláda před pěti lety kvůli úsporným opatřením zastavila program sterilizace, začali mnozí dobrovolníci po celém středomořském ostrově na vlastní náklady stovky koček krmit.

V kočičím parku u Pafosu na jihozápadě Kypru britští dobrovolníci uvádějí, že na krmení pro kočky měsíčně vynakládají kolem 2100 eur (56 700 Kč).

Tento útulek překročil loni na podzim svou kapacitu, uvádí jeho zakladatelka Dawn Footeová. „Něco se musí změnit. Do dvou let už na to náš útulek nestačí,“ zdůrazňuje. Šéf kyperské asociace na ochranu koček Dinos Agiomamitis upozorňuje, že na ostrově s miliónem obyvatel žijí statisíce koček. Jedna přivede ročně na svět asi osm koťat, a proto je program sterilizace nezbytný.

Dinos Agiomamitis drží v náručí koťata.

V roce 2011, kdy stát začal omezovat výdaje tváří v tvář finanční krizi, rovněž zrušil program sterilizace 1700 koček, na nějž bylo vyčleněno 50 tisíc eur (1,35 miliónu Kč), uvádí Dinos Agiomamitis. „V posledních pěti letech se nic nedělo. Představte si, kolik za tu dobu přišlo na svět dalších koček!“ dodává.

Peníze určené na veterinární služby se po zrušení programu sterilizace koček soustřeďují na problémy, které mají dopad na ekonomiku země, jako jsou choroby postihující dobytek.

Aby Agiomamitisova asociace pomohla Kypřanům postiženým krizí, poskytuje slevy na sterilizaci u partnerských veterinářů. Pomáhá rovněž úřadům chytat nesterilizované kočky.

Dobrovolnice krmí kočky v kočičím parku u Pafosu.

Pod pomerančovníkem se protahuje elegantní černobílá kočka přímo před dvířky do kovové klece. „Jestliže budete ve své čtvrti krmit deset koček a nesterilizujete je, brzy tam budete mít desítky dalších,“ varuje Agiomamitis a trpělivě čeká, až kočka vstoupí do pasti. Klec odnese do dodávky, kde už má sedm dalších, které poveze k veterináři.

V centru Nikósie se mnoho koček toulá uličkami a brousí kolem restaurací. Turisté často odhánějí ty, které se přiblížily nebezpečně k jejich talíři.

Vzhledem k tomu, že nový program sterilizace je v nedohlednu, rozhodli se Kypřané postarat se o kočky sami. Dinos Agiomamitis a jeho manželka říkají, že každý den před odchodem do práce jich nakrmí až 150.

Agiomamitis, který pracuje jako architekt, uvádí, že měsíčně na krmení pro kočky vydají 600 až 700 eur (16 000 až 19 000 Kč).

Kočka v kočičím parku u Pafosu.

Za úsvitu vstupuje Agiomamitis vyzbrojen čelovkou na hřbitov a pokládá tu na zem pět talířů plných krmení. Zpovzdálí ho sledují desítky svítících očí. Jeho manželka Aggeliki láká kočky, aby ochutnaly směs masa a rýže. „Mají to tu jako v restauraci,“ říká.

Mýtus o císařovně Heleně je na Kypru rozšířený, ale francouzský archeozoolog Jean-Denis Vigne zdůrazňuje, že tu kočky byly již mnohem dříve. Vykopávky neolitických osad, kde byly nalezeny ostatky koček, podle něho ukazují, že tato zvířata zde byla domestikována už několik tisíc let před Kristem.

Nejstarší ostatky koček byly objeveny v roce 2013 v obci Klimonas nedaleko Limassolu na jihu ostrova a pocházejí z doby 9000 až 8600 let před Kristem, uvádí Vigne. „Kočky byly přivezeny na Kypr, aby lovily myši,“ říká.