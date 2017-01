K incidentu došlo v sobotu ve stanici Rodaun v jihozápadní části města. Řidič tramvaje si odskočil na toaletu a zamkl kabinu. Jízdy chtivý Rakušan se ale do ní i přesto dostal. Když se tak řidič vrátil na zastávku, tramvaj už nenašel.

Šestatřicetiletý únosce uvedl tramvaj do pohybu a pasažérům podle listu Die Presse oznámil, že ve vozidle nemají co dělat, protože se jedná o speciální jízdu. Těžko soudit, co měl v úmyslu, protože jeho únikové možnosti byly velmi omezené a dopravní společnost navíc velmi rychle zjistila, že něco není v pořádku a na lince vypnula přívod proudu.

Jízda tak trvala jen velmi krátce. Policie muže o den později vypátrala a zadržela. Jedná se o bývalého zaměstnance dopravního podniku provozujícího tramvaj. Z vyšetřování ale vyplývá, že muž neměl očividně žádný motiv ke svému činu a nejednalo se prý ani o pomstu vůči bývalému zaměstnavateli.

Výpověď dal ve firmě už před lety a aktivační klíč k tramvaji taktéž odevzdal, takže zůstává nejasné, jak se mu vlastně podařilo vozidlo unést, uvedla BBC s odkazem na rakouská média.

Policie případ dále vyšetřuje, muže zatím propustila, ale zároveň ho obvinila z krádeže vozidla veřejné hromadné dopravy. Jeho identita nebyla zveřejněna na základě rakouských zákonů na ochranu osobnosti.