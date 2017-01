Stavba mostu, který propojuje hornaté regiony Kuej-čou a Jün-nan, trvala tři roky a spolkla přes 140 miliónů dolarů. Místním zkrátil cestu mezi městy Liou-pchan-šuej a Süan-wej z pěti hodin na pouhé dvě.

Most byl otevřen vloni 30. prosince a už letos 6. ledna z něj skočil první odvážlivec, čínský sportovec s přezdívkou Adam (29). Na svém kontě měl už několik úspěšných skoků, ovšem neuvěřitelná výška mostu a kaňon pod ním představovaly zcela novou výzvu.

Na videozáznamu můžete vidět, jak Adam svůj padák otevřel po deseti sekundách pádu, necelých 200 metrů nad zemí.

Čína už představila světu vícero unikátních mostů. Údiv přitahuje nejdelší a nejvyšší skleněný most, který byl otevřen roku 2016, a procházku po něm zvládnou jen skuteční odvážlivci se silnými nervy. V roce 2011 byl také zprovozněn nejdelší most přes moře, který spojuje přístavní město Čching-tao a ostrov Čchuang-tchao. Most má na délku neuvěřitelných 42,5 kilometru.