Vyděšená žena co nejrychleji na svého návštěvníka, který do sebe klidně soukal tělo druhého mrtvého plaza, zavolala experty Sally a Nroma Hillovi, kteří se zabývají odchytem hadů. Ti hrůzostrašnou scénu zaznamenali na video.

„Za celých 26 let, co vykonávám tuhle práci, jsem něco takového neviděla,“ uvedla Sally. „Nevěděli jsme, jestli bude schopný celou svou kořist sníst, ale povedlo se mu to. Pakobry východní loví myši, krysy, nebo ptáky. Jen občas ji uvidíte jíst mnohem menší hady.“ Pakobra východní je považována za druhého nejjedovatějšího hada na světě. Její kousnutí dokáže zabít během patnácti minut.

Lovci hada nalákali do pytle, kde mohl v klidu dokončit své „stolování”. Trvalo zhruba tři hodiny, než pakobra celého hada snědla. Poté mohla být odvezena za město, kde ji profesionálové vypustili do přírody.