Záznam z kamer ukazuje, že se chlapec snažil dostat do auta hned poté, co žena svého tchána vysadila. Vozidlo bylo ale v té době už uzamčené a dítěti se to tak nepovedlo.

Matka mu pomalu začala ujíždět a syn se jí ještě několikrát snažil dohnat a lomcoval s klikou. Stejně se mu to nepovedlo a žena, nevědomá si faktu, že je v autě sama, zkrátka odjela. Později vyděšená volala na policii, že se její syn ztratil.

Policisté dítě našli zhruba za hodinu dva kilometry od nádraží a dovedli ho na stanici. Žena pak v slzách vysvětlila, že byla zmatená velkým počtem aut, která prý navíc neustále troubila, a proto si nevšimla, jak se syn snaží do auta dostat.