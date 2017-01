Ne každý má to štěstí, že si v těchto dnech může dovolit pohodlný život ve vyhřátém domově. Nejen lidé, ale i opuštění mazlíčci trpí neúnosnými mrazy, které zasáhly celou Evropu. Jak by někdo nevesele podotkl: „Ani psa byste ven nedostali.“

V lidech v Turecku ale tyto mrazy naopak probudily vlny soucitu a mnozí se pustili do záchrany všech zimou ohrožených čtyřnožců. V istanbulském sousedství Bakirkoy otevřelo nákupní centrum Atrium Mall dveře psům bez domova, aby v jeho prostorách přečkali mrazivé noci. Nakupující zákazníci nezůstali pozadu a psům přinesli ze svých domovů dokonce i teplé deky a krmení.

Istanbulites do their best to keep street animals warm during these cold snowy days! #Istanbul pic.twitter.com/hzzKW0uWyj