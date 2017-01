Žena vyhrála 100 miliónů v loterii na čísla ze snu

Kanaďanka Olga Benoová z Eastern Passage v Novém Skotsku sázela loterii pravidelně. V květnu roku 1989 se jí zdál sen, podle kterého začala sázet. Věřila totiž, že ten sen měl nějaký význam. Trvalo to sice bezmála 30 let, ale stálo to za to. Nyní vyhrála jackpot ve výši 5,3 miliónu kanadských dolarů, což činí v přepočtu asi 102 miliónů korun.