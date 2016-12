Kanaďan zahnal úderem pěsti pumu útočící na jeho psa

Kanaďan odehnal úderem pěsti do tlamy pumu, která v lese u motorestu v kanadské provincii Alberta zaútočila na jeho psa. Oznámila to ve středu tamější jízdní policie. Případ se udál jen několik týdnů poté, co se na internetu objevil případ muže, jenž dal direkt klokanovi ve snaze zachránit svého psa Maxe, kterého klokan škrtil.