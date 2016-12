Jiří Šafránek z Moravského ornitologického spolku tvrdí, že nyní jsou nejčastějšími návštěvníky krmítek sýkory koňadra a modřinka, zvonek zelený, vrabci a kos černý. Ojediněle se v krmítkách a v jejich okolí objevují i čížci lesní, stehlíci, sýkora uhelníček, pěnkavy, ale i hýl obecný, dlask tlustozobý, drozdi či strakapoud velký.

"Za nejvzácnější a nejkrásnější skvost krmítek ochránci ptáků považují brkoslava severního nebo čečetku zimní," řekl místopředseda spolku. Podle odborníků se pozorování a přikrmování ptáků věnuje stále více lidí, ale ne každý ví, co mají ptáci v zimě nejraději a co v žádném případě do krmítka nepatří.

"U zimního přikrmování ptáků je důležité, aby mělo krmítko dostatečně velkou stříšku, aby do něj nepršelo a připravená potrava nevlhla a neplesnivěla. Krmítko se musí pravidelně čistit od zbytků potravy. Občas je dobré je vydezinfikovat například octem pomocí rozprašovače. Po oschnutí dezinfekce se do něj může dát ptačí potrava," uvedl Šafránek.

Záleží, jaké druhy ptáků lákáte



Většina našich ptáků má podle něj nejraději semena slunečnice a jádra ořechů. Pokud chtějí lidé přilákat na krmítka kosa, kvíčalu či brkoslava, zavděčí se jim jablky nebo sušenými plody jeřabin, které by měli rozvěsit na větve stromů v okolí krmítka.

"Strakapoudi, brhlíci i sýkory mají velmi rádi lůj nebo lojové koule. Tam, kde jsou nejčastějšími hosty krmítka vrabci polní a vrabci domácí, jim můžete přilepšit strouhankou z bílého pečiva. Nesmí však být solené," řekl Šafránek.

Dodal, že v žádném případě do krmítka nepatří chléb a zbytky jídel z kuchyně. Milovníci přírody se mohou v případě nejistoty při určování ptačího druhu obrátit přímo na odborníky. Neznámé ptačí návštěvníky mohou podle Šafránka vyfotit, nakreslit nebo dobře popsat a poslat dotaz do Moravského ornitologického spolku v Přerově.