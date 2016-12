Přestože Santa Claus většinu času tráví v dílně na severním pólu, jeden z jeho oficiálních domovů je finském Rovaniemi asi 10 kilometrů jižně od severního polárního kruhu. Stovky turistů se zde v pátek shromáždily společně s místními obyvateli, aby mu zamávaly na cestu v jeho nejvytíženějším čase v roce.

Santa a jeho elfové zahájili představení tanečním a pěveckým vystoupením, a vyzvali přihlížející, aby jim popřáli mnoho štěstí. Santa k fanouškům krátce promluvil jak ve finštině, tak i v angličtině.

Za velkolepých ovací nasedl Santa na saně a zamířil na severní pól, kde si musel vyzvednout zbytek sobů a dokončit poslední přípravy před rozvážením dárků natěšeným dětem z celého světa.

Jméno Santa Claus vzniklo zkomolením zkomoleniny. V Nizozemsku se totiž Svatému Mikuláši (Sint Nicolaas) postupně začalo říkat Sinterklaas, z čehož vlivem špatné výslovsnosti vznikl dnešní Santa Claus. Je to legendární postava, která v mnoha zemích na Vánoce dává dárky hodným dětem. Je zobrazován jako oblý, veselý, bělovousý muž nosící červený klobouk s bílým lemem. Podle legendy žije na dalekém severu v kraji věčného ledu. V americké verzi přilétá na svých saních takžených létajícími soby. Do domu se dostává komínem tak, že do něj skočí a přistane v krbu. Tam dá do punčoch dárky.

Řada lidí ve střední Evropě, kde je rozdávání dárků v kompetenci Ježíška, ale tradiční santovské atributy vnímá negativně jako výraz expanze americké kultury.