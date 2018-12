vps, Novinky

Co jim vyšlo

V poslední době se do centra pozornosti dostaly především hoverboardy, které ve filmu zastupoval růžový vznášející se skateboard. Svou verzi prezentoval Lexus – opravdu funguje, ale pouze nad kovovým povrchem. Na podobném principu funguje i Hendo Howerboard, který otestoval slavný skateboardista Tony Hawk. Dalo by se tak říci, že v tomto ohledu se jedná o poloviční úspěch.

Film správně předpověděl celou řadu elektronických zařízení a vychytávek. Standardem jsou dnes například ploché televize, na níž si Martyho budoucí syn vybíral z neuvěřitelně široké nabídky kanálů. Což je dnes také realita. Dále máme chytré brýle, jež používala při večeři jeho dcera, nebo tablety. Ten používal ve filmu doktor Brown. Mimochodem během jídla se rodina moc nebavila a všichni se věnovali elektronice. Nepřipomíná vám to něco?

Videohovor, který měl v dnes už klasickém filmu Marty McFly z budoucnosti se svým šéfem, dnes také není ničím výjimečným, dnes tak lze činit i přes chytré telefony. Součástí každodenního života je i internetové bankovnictví a rozšířené jsou i čtečky otisků prstů.

Postavu Martyho, kterého hrál Michael J. Fox, překvapil ve filmu mohutný žralok lákající na 3D filmy. Ty jsou dnes běžnou součástí nabídky kin a máme i 3D televize. Jen v tom počtu dílů filmu Čelisti se režisér a scenáristé netrefili. Devatenáct jich totiž rozhodně natočeno nebylo, v tom snad může konkurovat pouze hororová série Hellraiser. Jen by někdo musel spočítat, kolik z těch filmů bylo opravdu myšleno vážně.

Michael J. Fox a Christopher Lloyd v rolích Martyho McFlye a doktora Emmetta Browna

Stále všudypřítomnější jsou také drony. Ty v Návratu do budoucnosti venčily psy a jeden tam také měly noviny USA Today na natáčení zpráv. To první ještě realitou není, to druhé už ano, protože vlastní dron má dnes kdekdo.

Napůl uspěla například také létající auta, jejichž výrobou se dnes zabývá docela slušný počet firem. O hustém provozu, jaký panoval ve filmu, si však můžeme nechat jen zdát.

Co se nepovedlo

Film ustřelil v používání faxů, které v něm byly na každém rohu a existovaly i přenosné verze. Dnes jsou však silně zastaralé. I přes celou řadu nositelné elektroniky se v něm navíc neobjevily mobilní telefony, postavy tak musely kvůli hovorům do telefonních budek. Schválně, zkuste dnes najít telefonní budku a čekejte, až z ní někdo bude volat. Anonymní nahlášení bomby ve škole se nepočítá.

Oba představitelé hlavních rolí na snímku z července letošního roku

V módní oblasti to filmu také moc nevyšlo. Naštěstí. Protože dvojitou kravatu by snad nenosil ani ten nejalternativnější hipster. A oblečení, které mluví nebo samo zkracuje rukávy, zatím také nemáme. U toho mluvení se nedá než zopakovat, že naštěstí.

Také nemáme tak drahé softdrinky, protože lahev pepsi obohacené o vitamíny (ano, zní to jako oxymóron) dnes 50 dolarů nestojí.

Ta největší chybná předpověď se ale týká samotné zápletky filmu – chybí nám cestování v čase. Tedy zatím…