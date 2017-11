Na univerzitní konferenci v Olomouci přijedou úspěšní podnikatelé

V sobotu 11. listopadu proběhne v Olomouci pátý ročník univerzitní konference UP Business Camp. Marcel Gecov, vicemistr světa ve fotbale do 20 let, nebo Jan Vlachynský, spolumajitel Baru, který neexistuje, při ní poodhalí úspěchy svého podnikání. Stejně tak lidé, kterým ještě nebylo ani 20 let. Konferenci, která chce motivovat mladé lidi k podnikání, pořádá olomoucká Univerzita Palackého (UP).